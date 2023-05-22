الغرف التجارية: وزير التموين شارك في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين شارك في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين، اليوم في إيطاليا.

وأضاف "علاء عز" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن الاجتماع تناول عدة موضوعات هامة منها زراعة منتجات هامة تخص مصر وإيطاليا في المناطق الصحراوية وخفض الهالك من المنتجات الزراعية الذي يصل لـ 30% من المنتج لخفض أسعار بعض المنتجات.

وتابع الدكتور علاء عز، أن الاجتماع تناول أيضاً موضوع في غاية الأهمية وهو تحديث تكنولوجيا الري والإنتاج باستخدام حبوب جديدة تتحمل الملوحة حتي يتم استصلاح أراضي جديدة قريبة من البحر الأبيض ليتم زراعتها.