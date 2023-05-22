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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: وزير التموين شارك في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين

من البرنامج
من البرنامج

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين شارك في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين، اليوم في إيطاليا.

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علاء عز: 1.1مليار يورو تكلفة المشروعات الانمائية الجارى تنفيذها بمنحة المفوضية الأوروبية

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علاء عز: 20 مليون يورو لتحويل المخابز البلدية من السولار إلى الغاز 

وأضاف "علاء عز" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن الاجتماع تناول عدة موضوعات هامة منها زراعة منتجات هامة تخص مصر وإيطاليا في المناطق الصحراوية وخفض الهالك من المنتجات الزراعية الذي يصل لـ 30% من المنتج لخفض أسعار بعض المنتجات.

وتابع الدكتور علاء عز، أن الاجتماع تناول أيضاً موضوع في غاية الأهمية وهو تحديث تكنولوجيا الري والإنتاج باستخدام حبوب جديدة تتحمل الملوحة حتي يتم استصلاح أراضي جديدة قريبة من البحر الأبيض ليتم زراعتها.

اتحاد الغرف التجارية اجتماع الجمعية العمومية الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين المناطق الصحراوية برنامج الحياة اليوم

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