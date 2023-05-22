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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأكيدا لصدى البلد .. دينا الشربيني تعلن ارتباطها وترفض كشف هويته

دينا الشربيني
دينا الشربيني

أعلن موقع صدى البلد منذ شهر أغسطس الماضي ان النجمة دينا الشربيني تعيش قصة حب جديدة وهو ما اكدته دينا منذ ايام.

وصرحت دينا الشربيني في أحد اللقاءات انها تعيش بالفعل قصة حب جديدة رافضة الكشف عن هوية الشخص .


دينا الشربيني :

تصدرت الفنانة دينا الشربيني ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل؛ بعد أن كشفت أنها تعيش هذه الفترة “قصة حب”، دون توضيح أي شيء آخر.

وتتميز دينا الشربيني بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل، بأنوثتها وأناقتها؛ من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد دينا الشربيني على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

ورفضت دينا الشربيني الكشف عن أي تفاصيل خاصة بقصة الحب، مكتفية بالتأكيد أنها سعيدة الآن وتتمنى أن تكلل العلاقة بنهاية سعيدة.

وكشفت دينا الشربيني خلال حوارها عن نقاط القوة والضعف، فكانت نقطة القوة لديها تجاوز الأزمات، أما نقطة الضعف أنها عاطفية للغاية.

دينا الشربيني

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