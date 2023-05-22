سيدات طائرة الزمالك يتوجن ببطولة كأس أفريقيا للأندية للمرة الأولي

توج الفريق الأول للسيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية 34 للمرة الاولي في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية علي نظيرة فريق الانابيب الكيني بنتيجه 1/3في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي صالة نابل بتونس

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي..

25/22

18/25

25/15

25/18

بهذا الفوز يحقق الفريق ثاني بطولاته هذا الموسم بعد الفوز بلقب كاس مصر بعد الفوز علي نظيرة الأهلي بنتيجه مباريات 0/2.

جاء مشوار الفريق في البطولة كالتالي..

تأهل الفريق من الدور التمهيدي بعد تصدر المجموعة الرابعه لبطولة

بالفوز علي فرق الجيش الرواندي وليتو الكاميروني والجمارك النيجيري بنتيجه واحدة في المباريات الثالثه 0/3 ثم الفوز علي فريق الكحول الاثيوبي بنتيجه 0/3 في دور 16 ثم الفوز علي فريق نافال النيجيري بنتيجه 0/3 في دور 8 ثم الفوز علي فريق مولودية الجزائر بنتيجه 0/3 في الدور قبل النهائي.

يذكر ان عدد الفرق المشاركة في البطولة هو 16فريق تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات

وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات على حضور المباراة ومؤازرة الفريق.

يقود الفريق احمد فتحي مديرا فنيا ومحمد أنور مدرب مساعد واكرامي هيكل مدرب وسميه علاج طبيعي وشادي فهيم محلل تقني و

هبه حسنين مدير اداري.