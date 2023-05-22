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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف مفاجأة لـ جامعي الدولارات خلال الفترة الماضية

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تخطيط البعض لجمع الدولارات علي أمل حدوث تخفيض الجنية أمام الدولار، مضيفا: “فيه ناس عندها أكوام دولارات”.

وأشاد موسى، خلال برنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، بالتنسيق المستمر الكبير والإيجابي بين الحكومة والبنك المركزي؛ مؤكدًا أن أي قرارات تصدر، اليوم؛ تكون بالتنسيق بين الطرفين؛ عبر تعاون هائل ومتميز يصب في المصلحة؛ في أي إجراءات وقرارات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن تثبيت سعر الفائدة جاء وفق سياسة يتم تطبيقها بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي؛ وهو أمر إيجابي، متابعًا: اللي كانوا منتظرين تعويم جديد أو تخفيض، كانوا شايلين دولارات لما كان الدولار في السوق السوداء أو الموازي معدي 42 جنيه و43 جنيه؛ ولقينا السوق السوداء نزل فيها سعر الدولار لـ 37.5 أو 38 جنيه.

ولفت أحمد موسى، إلى أن خسائر حائزي الدولار وصلت لحوالي 6 جنيهات للدولار الواحد مقابل الجنيه، مؤكًدا أن شهر أبريل الماضي شهد، لأول مرة في تاريخ مصر، قدوم 1.4 مليون سائح؛ والسياحة تُدّر عائدًا ماليًا للدولة.

أحمد موسى “صدى البلد” الجنيه أمام الدولار البنك المركزي السوق السوداء التنسيق المستمر

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