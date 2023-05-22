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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تغلق دون تغيير مع استمرار مخاوف سقف الدين الأمريكي

أرشيفية
أرشيفية

أغلقت الأسهم الأوروبية على استقرار اليوم الإثنين وسط ترقب المستثمرين نتائج محادثات رفع سقف الدين الأمريكي وتقييم مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من عام يوم الجمعة، وأغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.3 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة السابقة.

بيان عاجل من النواب الأمريكي بشأن محادثات سقف الدين مع بايدن

بشأن سقف الدين.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يوجة رسالة عاجلة لـ بايدن

وسيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بعد قليل لمناقشة رفع سقف الدين الحكومي الاتحادي قبل عشرة أيام فقط من مواجهة الولايات المتحدة تخلفا غير مسبوق في السداد.

ونقلت "بلومبرج" عن مكارثي، قوله، الاثنين، إن محادثات سقف الديون التي جرت في وقت سابق، بين مفاوضي البيت الأبيض والكونجرس كانت "مثمرة".

وأضاف، قبل ساعات من لقائه بالرئيس جو بايدن بشأن هذه القضية، إن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق بعد، لكنهما سيواصلان العمل لتحقيق هذه الغاية.

 


 

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