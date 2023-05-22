أمانة الحوار الوطني: توافق علي عدم الإستغناء عن النظام الفردي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الأحزاب مهتمة بالمناقشات الخاصة بالنظام الانتخابي، كما أن هناك توافق على أنه لا استغناء عن النظام الفردي، والاختلاف حاليا بين استمرار تطبيق القوائم المغلقة المطلقة أو العمل بالقوائم النسبية، مؤكدًا أنه ليس هناك أي تصويت على أي محور في موضوعات التي تناقش غي الحوار الوطني.

أوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه لم يتم إرسال مقترحات للرئيس السيسي حتى الآن، منوهًا إلى أن هناك 4 جلسات تعقد غدا ضمن الحوار الوطني، وتتعلق بالاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ودور الصناعة، منوهًا أن هناك أصوات من أجل إنشاء مفوضية للأحزاب، بجانب دعم الدولة للأحزاب وكل هذه المحاور يتم مناقشتها حاليا، مؤكدًا استعباد تمويل أي حزب من الخارج.

واختتم حديثه قائلًا: «لابد من إصدار الإدارة المحلية وقانون تنظيم المحليات، ثم يتم التطرق بعد ذلك للحديث لإجراء انتخاب المحليات، كما أنه تم رفع موضوع الإيجار القديم على مجلس الأمناء ويتم النظر فيها».