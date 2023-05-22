أول رئيس جمهوري أسود .. تيم سكوت يعلن ترشحه في انتخابات أمريكا

أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، تيم سكوت اليوم الاثنين، ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية التي ستعقد العام المقبل.

وبعد أن قدم أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، أعلن السيناتور، تيم سكوت، بدء حملته الانتخابية من مسقط رأسه في نورث شارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، ليمضي قدما في سعيه ليكون أول رئيس جمهوري أسود.

وتتضمن مساعيه جمع التبرعات التي تضمن استمراره في السباق الانتخابي، حيث من المرتقب أن يلتقي مع عدد من المتبرعين في ولايته قبل أن يتوجه إلى ولايتي أيوا ونيوهامبشر.

ترامب يرحب

رحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اليوم الاثنين، بإعلان سكوت ترشحه للرئاسة عن الحزب الجمهوري، قائلاً في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "حظًا سعيدًا للسيناتور تيم سكوت في دخول السباق الرئاسي الأولي". "تيم يحظى بدعم سريع مع الكثير من الناس وهو أفضل من رون دي سانتيس الذي لا يمكن انتخابه على الإطلاق".

وأشار ترامب إلى أنه عمل مع سكوت معًا لإنشاء مناطق الفرص للأمريكيين من أصل أفريقي، وهو حافز استثماري مدرج في قانون تخفيض الضرائب لعام 2017 الذي أقره الجمهوريون ووقعه ترامب ليصبح قانونًا.