هتخسروا .. وكيل لجنة الخطة والموزانة يوجه تحذيرا للمضاربين بالدولار

وجه النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنذارا للمضاربين بالدولار، قائلا:" خلو بالكم هتخسروا.

وقال ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، إن السعر العادل للدولار 29 جنيهًا قد يزيد جنيهين، أو يخسر جنيهين، مؤكدًا أن المضاربين على الدولار سيتعرضون لخسارة مالية؛ بعد دخول مصر موارد دولارية جديدة؛ ومنها زيادة هذه الموارد من عوائد قناة السويس.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلي أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة سيكون أقل من 31 جنيهًا.