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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني: مشروع البتلو فشل في تخفيض أسعار اللحوم

صدى البلد

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل ارتفاع أسعار اللحوم في مصر؛ مشيرًا إلى أن عزوف الفلاحين عن التربية نتيجة ارتفاع الأسعار جزء من الأزمة، كما تطرّق لآخر تطورات مشروع البتلو في مصر، وهل تمكن من تخفيض أسعار اللحوم؟.

وقال ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أسعار اللحوم ارتفعت بسبب عزوف الفلاحين عن التربية، إلى جانب انخفاض أعداد تربية رؤوس الماشية بنسبة 50%؛ ليتم تصفية مزارع الماشية بعد تعرض أصحابها لخسائر.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مساء اليوم الإثنين، بمراقبة مشروع البتلو الذي تكلّف مليارات الجنيهات، مؤكدًا أن هذا المشروع لم ينجح في تحقيق الهدف منه بتخفيض أسعار اللحوم؛ بعدما كلّف الدولة مليارات الجنيهات؛ وإلا لما وصلت الأسعار لوضعها الحالي.

وتابع النائب ياسر عمر، أن محاولة العمل على تخفيض أسعار اللحوم قبل استقبال عيد الأضحى المقبل أمر صعب جدًا؛ لأنه يحتاج لدخول دورة تربية رؤوس ماشية خلال 8 أشهر، موضحًا أن أسعار اللحوم في الأرياف وصلت إلى 300 جنيه كحد أدنى؛ مطالبًا بتدخل القوات المسلحة لحل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن دعم الكهرباء والمواد البترولية في موازنة الدولة الجديدة، التي يتم مناقشتها، مُرتفّع ويتخطى 200 مليار جنيه، بالإضافة لدعم الخبز والسلع التموينية.

ولفت النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستوصي بزيادة بند العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5 مليارات دولار إضافية؛ خلال المناقشات المقبلة مع وزارة المالية، مشددًا على أنه لا تغيير في سعر رغيف الخبز المُدّعم ليحصل عليه المواطن مقابل 5 قروش فقط كما هو.

وشدد النائب ياسر عمر، على أن السعر العادل للدولار 29 جنيهًا قد يزيد جنيهان، أو يخسر جنيهان، مؤكدًا أن المضاربين على الدولار سيتعرضون لخسارة مالية؛ بعد دخول مصر موارد دولارية جديدة؛ ومنها زيادة هذه الموارد من عوائد قناة السويس، مؤكدًا أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة سيكون أقل من 31 جنيهًا.

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