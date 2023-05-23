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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يكشف حقيقة عرض نادي مونتيري المكسيكي

صدى البلد

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن الأنباء التي ترددت بشأن عرض نادي مونتيري المكسيكي لتوليه تدريب الفريق .


وقال المدير الفني في تصريحاته عقب لقاء الداخلية اليوم في الدوري الممتاز :" أنا واضح جدا وتلقيت فرص كثيرة في المكسيك ولكني سعيد بتواجدي في الزمالك ".


وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 47 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد الداخلية إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر.

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