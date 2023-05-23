إنجي المقدم: كاملة استفزني فنيا.. والأعمال المستقلة لا تقلل من الأفلام التجارية

كشفت الفنانة إنجي المقدم عن الأسباب التي حمستها للتواجد في فيلم "كاملة"، وهل تميل إلى المشاركة في الأفلام المستقلة أم التجارية.

وقالت:" كاملة هو أحد الأدوار التي تستفز الممثل وتحببه في المهنة، وهذا لايقلل من الأفلام التجارية ومقابلة جمهورك في السينما، ولكن على الممثل أن يوازن بين النوعين المستقل والتجاري ويهتم بهم ويستمتع بالفن ومواهبة.



التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة إنجي المقدم والتي كشفت لنا عن تفاصيل أحدث أفلامها " كاملة" والذي عرض في مهرجان المركز الكاثوليكي الذي انقضت فعالياته منذ ايام.



كما تحدثت عن الأسباب التي حمستها إلى العمل، والصعوبات التي واجهتها، وكيف حضرت للشخصية التي تجسدها، وهل تحضر لعمل جديد خلال الفترة القادمة أم لا.

وكان قد عرض اليوم فيلم “كاملة” ضمن فعاليات الدورة ال 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما الذى يختتم يوم الجمعة المقبل. وحرص على الحضور كل من انجي المقدم، سلوى عثمان، مي الغيطي، المؤلف محمد عبد القادر، المخرج جون إكرام، ومجموعة من صناع العمل والمنتج.

قالت إنجي المقدم انها كانت متحمسه جدا للفيلم وللقضايا التي يناقشها منذ قراءة السيناريو وهي تتخيل تفاصيل الشخصية وتعيش مع المواقف التي تمر بها.

وقالت:" تلقيت ردود فعل قوية على العمل بعد عرضة في مهرجان البحر الأحمر ومهرجان أسوان، وهذا اسعدني كثيرا لاننا بذلنا مجهود كبير في الفيلم د، وكان مهم بالنسبة لنا ان نسلط الضوء على القضايا الحساسة.

فيلم “كاملة” يتطرق إلى عدد من القضايا المجتمعية المهمة التي تواجه المرأة مثل التحرش والختان وهو من بطولة إنجي المقدم، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب وسلوى عثمان، تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام.