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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة سلمى آبو ضيف، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بفستان كاجوال باللون الأبيض وأسود، جريء ومفتوح الصدر، ولاقت أعجاب الكثير من متابعيها، واعتمدت على لوك ميك آب بسيط ولامع، مع اكسسوارات لافته أنيقة وجذابة.

وقالت الفنانة سلمى أبو ضيف، إنها سعيدة بردود الفعل على مشاركتها في مسلسلي المداح 3  والإمام الشافعي، في دراما رمضان 2023، خاصة في ظل استمرار تصوير العملين حتى الآن. 


وأوضحت سلمى أبو ضيف في مداخلة هاتفية مع برنامج "كأس إنرجي للدراما"، على محطة راديو إنرجي، أنها كانت مرعوبة في البداية بعدما عرض عليها دورها في "المداح 3". 


وأشارت سلمى أبو ضيف إلى أنها تأنت في اتخاذ القرار، موضحة: "كنت مرعوبة وخفت جدا وخدت وقت على ما فكرت وعملت استخارة لإنه في جن واشتغلت عليه على إنهم شخصيتين مش شخصية واحدة".

 

مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

 

سلمى أبو ضيف هي ممثلة وعارضة أزياء مصرية درست الإعلام وعملت عارضة أزياء، كما عملت مذيعة راديو عندما كان عمرها 16 سنة وكان أول أعمالها الفنية عام 2017 بمسلسل "حلاة الدنيا" وفي مسلسل "لا تطفئ الشمس" مع ميرفت أمين وعدد كبير من النجوم.

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة سلمى أبو ضيف سلمى ابو ضيف موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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