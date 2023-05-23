في دورته الثامنة.. ملتقى الخط العربى يحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

عقد اجتماع اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولى لفن الخط العربى فى دورته الثامنة، وناقشت اللجنة عدة محاور خاصة بأعمل الدورة الحالية: منها اختيار شعار الدورة ، ومعايير اختيار اعضاء لجان: التحكيم، الفرز والاختيار، واللجنة العلمية، معايير اختيار الاسماء المكرمة، وضيوف الشرف، كما انتهت اللجنة من الصيغة النهائية لاستمارة المشاركة وتحديد موعد اطلاق المسابقة وبدء الفعاليات و محاور الندوة العلمية.

كانت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة قد أصدرت مؤخرا قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولى للخط العربى فى دورته الثامنة برئاسة ا.د. هانى ابو الحسن رئيس رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وعضوية كل من: الكاتب الصحفى الفنان محمد بغدادى قوميسير عام الملتقى، الخطاط الكبير الفنان مسعد خضير البورسعيدى رئيس الجمعية المصرية العامة للخط العربى، ا.د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ا.د. خالد داغر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى – دار الأوبرا المصرية ، د. إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ا.د. أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، ا.د. محمد العربى أستاذ ورئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة الأزهر، الفنان إسماعيل عبده المصمم الجرافيك بمشيخة الأزهر، والفنانة د. نجاة فاروق المشرف على إدارة الفنون التشكلية بصندوق التنمية الثقافية. استقرت اللجنة بالإجماع على أن يكون شعار هذه الدورة (الخط والنصر) خمسون عاما من الانتصار المجيد.. بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى بنصر أكتوبر.. حيث تبدأ فعاليات الملتقى هذا العام فى العاشر من أكتوبر وتستمر عشرة أيام.. وعلى هامش الملتقى تقام فعاليات الندوة العلمية الدولية تحت ذات الشعار (الخط والنصر).. والذى سيندرج تحته عدة محاور.. هذا وقد أكد د. هانى أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية على دعم هذه الدورة برعاية أ.د. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.. لتكون علامة فارقة من عمر الملتقى بمناسبة مرور خمسين عاما على نصر أكتوبر المجيد.