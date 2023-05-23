المنشآت الفندقية: حققنا 8 نقاط هامة في برنامج النجمة الخضراء

تعقد غرفة المنشآت الفندقية جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء فى احد فنادق القاهرة، و المقرر فيه مناقشة عدة بنود هامة أبرزها برنامج النجمة الخضراء لنرصد أبرز ماجاء فيها.



أوضح تقرير صادر عن غرفة المنشآت الفندقية حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن شهادة النجمة الخضراء هي شهادة بيئية تمنح من خلال غرفة المنشآت الفندقية للفنادق التى تهتم بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها ،وتقوم الغرفة بإدارة هذا البرنامج بالتنسيق مع وحدة السياحة الخضراء بوزارة السياحة و الآثار واللجنة التوجيهية للبرنامج والتى تضم شركاء عمل من القطاع الخاص .

أفاد التقرير أن برنامج شهادة النجمة الخضراء عنصرا هاما بتسويق قطاع الفنادق المصري ورفع قدرته التنافسية في ظل الإهتمام العالمى المتزايد بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وقد تم تصميم البرنامج بما يتناسب مع الفنادق الكائنة في مصر علما بأنه قد تم الاعتراف بالمعايير المستخدمة به دوليا من جانب المجلس العالمي للتنمية المستدامة GSTC.

النجمة الخضراء



وكشف التقرير عن أبرز 8 إنجازات في برنامج النجمة الخضراء خلال الفترة السابقة كاتالي :

1-تدريب 200 فرد من ممثلي الفنادق على معايير شهادة النحمة الخضراء بشكل مباشر وتدريب حوالي 2000 فرد بشكل غير مباشر.

2-تقديم الدعم الفني لعدد 101 فندق بعد فترة التدريب .

3- تفتيش ومراجعة 101 فندق وحصول 76 فندقا جديدا على شهادة النجمة الخضراء فى شرم الشيخ والقاهرة والغردقة ومرسي علم والإسكندرية والاقصر ليصل عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة 163 فندقا فى 17 مقصد سياحي تحتوي على مايزيد عن 60000 غرفة بما يزيد عن 30% من إجمالي الطاقة الفندقية في مصر.

4-المشاركة في مؤتمر المناخ cop27 وتلقي العديد من ردود الفعل الإيجابية من الحاضرين على مجهودات برنامج النجمة الخضراء فى حصول فنادق شرم الشيخ على شهادة النجمة الخضراء .

5-المشاركة فى المؤتمر السنوي للمجلس العالمي للسياحة المستدامة GSTC 2022 لتزطيد العلاقات مع المجلس وفتح قنوات جديدة للتعاون في مجال السياحة الخضراء.

6-اعتماد 6 مدربين و3 مفتشين جدد بالتعاون مع الدكتورة هايكي جلاتزل مدربة ومفتشة دولية معتمدة من البرنامج ومنظمة Biodiversity project UNDP.

7-التعاون مع منظمة GIZ في إعداد وتقديم ورشة توعية عن الطاقة الشمسية الضوئية لفنادق شرم الشيخ.

8-جارى التعاقد مع فنادق جديده في مناطق مختلفة للحصول على شهادة برنامج النجمة الخضراء وزيادة الوعي البيئى.