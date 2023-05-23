عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنشآت الفندقية: حققنا 8 نقاط هامة في برنامج النجمة الخضراء

فنادق - صورة ارشيفية
فنادق - صورة ارشيفية

تعقد غرفة المنشآت الفندقية جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء فى احد فنادق القاهرة، و المقرر فيه مناقشة عدة بنود هامة أبرزها  برنامج النجمة الخضراء لنرصد أبرز ماجاء فيها.


أوضح تقرير صادر عن غرفة المنشآت الفندقية حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن شهادة النجمة الخضراء هي شهادة بيئية تمنح من خلال غرفة المنشآت الفندقية للفنادق التى تهتم بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها ،وتقوم الغرفة بإدارة هذا البرنامج بالتنسيق مع وحدة السياحة الخضراء بوزارة السياحة و الآثار واللجنة التوجيهية للبرنامج والتى تضم شركاء عمل من القطاع الخاص .

أفاد التقرير أن برنامج شهادة النجمة الخضراء عنصرا هاما بتسويق قطاع الفنادق المصري ورفع قدرته التنافسية في ظل الإهتمام العالمى المتزايد بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وقد تم تصميم البرنامج بما يتناسب مع الفنادق الكائنة في مصر علما بأنه قد تم الاعتراف بالمعايير المستخدمة به دوليا من جانب المجلس العالمي للتنمية المستدامة GSTC. 

النجمة الخضراء


وكشف التقرير عن أبرز 8 إنجازات في برنامج النجمة الخضراء خلال الفترة السابقة كاتالي :

1-تدريب 200 فرد من ممثلي الفنادق على معايير شهادة النحمة الخضراء بشكل مباشر وتدريب حوالي 2000 فرد بشكل غير مباشر.
2-تقديم الدعم الفني لعدد 101 فندق بعد فترة التدريب .
3- تفتيش ومراجعة 101 فندق وحصول 76 فندقا جديدا على شهادة النجمة الخضراء فى شرم الشيخ والقاهرة والغردقة ومرسي علم والإسكندرية والاقصر ليصل عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة 163 فندقا فى 17 مقصد سياحي تحتوي على مايزيد عن 60000 غرفة بما يزيد عن 30% من إجمالي الطاقة الفندقية في مصر.
4-المشاركة في مؤتمر المناخ cop27  وتلقي العديد من ردود الفعل الإيجابية من الحاضرين على مجهودات برنامج النجمة الخضراء فى حصول فنادق شرم الشيخ على شهادة النجمة الخضراء .
5-المشاركة فى المؤتمر السنوي للمجلس العالمي للسياحة المستدامة GSTC 2022 لتزطيد العلاقات مع المجلس وفتح قنوات جديدة للتعاون في مجال السياحة الخضراء.
6-اعتماد 6 مدربين و3 مفتشين جدد بالتعاون مع الدكتورة هايكي جلاتزل مدربة ومفتشة دولية معتمدة من البرنامج ومنظمة Biodiversity project UNDP.
7-التعاون مع منظمة GIZ في إعداد وتقديم ورشة توعية عن الطاقة الشمسية الضوئية لفنادق شرم الشيخ.
8-جارى التعاقد مع فنادق جديده في مناطق مختلفة للحصول على شهادة برنامج النجمة الخضراء وزيادة الوعي البيئى.

المنشآت الفندقية النجمة الخضراء برنامج النجمة الخضراء غرفة المنشات الفندقية فنادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالجيزة والمديرية تحقق

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

تعليم الجيزة تعلن نتائج النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع القادم بالمجان

الفلاحين: إجراء حكومى يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

الزراعة × المحافظات| متابعة توريد القمح.. واستمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

هل يجزئ توزيع ثمن الأضحية على الفقراء بدلا من الذبح.. الإفتاء تحسم الخلاف

الدفاع الأوكرانية تكشف أخر التطورات في باخموت.. وإعلان مقلق من وكالة الاستخبارات

وكأنها شوارع لندن| مصر تتحول لبيئة نظيفة وتعديل 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ