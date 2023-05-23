بعد استئصال المرارة.. أهم النصائح والأطعمة المسموح بها

يلجأ الكثير من الأشخاص لإجراء عملية المرارة، وغالبا ما تتم عمليات إزالة المرارة بالمنظار، ويوجد عدة مضاعفات بعد عملية المرارة، بسبب تناول أطعمة ضارة، ويساعد اتباع نظام غذائي بعد استئصال المرارة في التقليل من تلك المضاعفات، والتي من أهمها التالي:

ما هى المرارة ؟

المرارة هى جزء صغير من الجهاز الهضمي وهى جزء من الكبد تشبه في شكلها حبه الكمثرى وتسمى المرارة بالحويصلة الصفراوية وتعد المرارة، من أعضاء الجسم المهمة تعمل على تخزين مادة يفرزها الكبد يعد هضم الدهون الرئيسية فى المرارة وتسبب حدوث حصوات فى المرارة وذلك يؤدي إلى آلام شديدة وقد يؤدي إلى استئصال المرارة في حال تكرار حصوات المرارة أو حدوث التهاب المرارة الحاد وذلك لتجنب المضاعفات التي قد تحدث وفقاً لموقع "Very well health" نصائح بعد استئصال المرارة وأطعمة يجب تناولها، والتي قد تساهم في التخفيف من المشاكل بعد استئصال المرارة، في التالي.

الأطعمة المسموح بها بعد استئصال المرارة:



- تناول الأغذية الخالية من الدهون أو قليلة الدسم، حيث يجب أن لا تحتوي الوجبة الغذائية على أكثر من 3 جرام من الدهون.

-التركيز على تناول الألياف الغذائية، بشكل خاص يتم تناول الألياف الغذائية القابلة للذوبان، مثل الشعير، والشوفان، والخبز، والمكسرات، والبقوليات، والبروكلي، والقرنبيط، والملفوف، حيث يتم تناولها بشكل تدريجي؛ فهي قد تساهم في زيادة حركة الأمعاء.

- كذلك تناول وجبات متكررة وقليلة الكمية ،يجب أن تشمل الوجبة منها كميات قليلة من البروتين الخالي من الدهون، مثل الدجاج، والأسماك، ومنتجات الألبان خالية الدهون، بالإضافة إلى الخضار بأنواعه والحبوب الكاملة.

-يجب الاهتمام بالسوائل وتناول كميات كافية من الماء؛ لأن حدوث الإسهال المتكرر يتسبب في هبوط مستوى السوائل والفيتامينات والمعادن من أجل المحافظة على رطوبة الجسم تجنب التعرض إلى الجفاف.

- الحرص على تناول الفاكهة التي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف لتسهيل حركة الأمعاء ووقاية المريض من مشكلات الهضم، والألياف التي يحتاج إليها يومياً ويقيه من الإصابة بالإمساك المزمن.



- الحرص على تناول العسل نظرًا لما له من فوائد صحية متعددة، إلى جانب كونه وجبة خفيفة، ومصدرًا للطاقة.



- جانب اختيار أنواع الأطعمة بعد عملية المرارة الصحية، ينبغي الالتزام بالإرشادات التالية:



- الراحة التامة وتجنب بذل المجهود البدني.

- تطهير الجرح وتعقيمه باستمرار لتجنب الإصابة بالعدوى.

تجنب حمل الأوزان الثقيلة حتى يلتئم الجرح تماماً.

- الالتزام بتناول الأدوية الطبية والمضادات الحيوية في مواعيدها.

- يجب استشارة الطبيب في حالة نزيف الجرح أو ارتفاع درجة حرارة الجسم.

-الحرص على المتابعة الطبية لفحص الجرح والتأكد من التئامه.