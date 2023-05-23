محافظ البنك المركزي: 30 مليار دولار حجم التمويل الموجه لأفريقيا للمناخ

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة للمناخ بأفريقيا يقدر بـ 30 مليار دولار فقط، ويمثل 12% فقط من حجم التمويل المطلوب، بما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجه دول القارة.





وأضاف “عبد الله”، خلال كلمته بفعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية والتي يستضيفها البنك بمدينة شرم الشيخ: “علينا إيجاد آليات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرة الدول الأفريقية في مواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق الاستقرار والتنمية”.

وأوضح أنه يتطلع أن تثمر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي عن بلورة خريطة طريق لآليات التعامل مع الموضوعات المطروحة للنقاش.

وذكر أن قارة أفريقيا تشارك بأقل النسب في الانبعاثات الكربونية والبيئة، إلا أنها تتحمل أعباء كبيرة ناتجة من التغيرات المناخية.

وطالب مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أن تنظر إلى اتباع نهج جديد لمساندة دول أفريقيا ليكون دورها ليس فقط في توفير القروض، ولكن تشجيع تدفق الاستثمارات.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم كل الدعم للمستثمرين والقطاع الخاص.

وذكرأن الدول الأفريقية ليست بحاجة لقروض مرتفعة التكلفة بقدر حاجتها للاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة.

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