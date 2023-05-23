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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الديب فريزر.. تفاصيل مثيرة في حريق شقة بالعصافرة ونجاة أسرة كاملة

كشفت المعاينة الأولية للحريق الذي اندلع بشقة سكنية بشارع ميناء أغادير بمنطقة العصافرة بحري، التابعة لقسم المنتزه ثان، شرقي الإسكندرية، أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي من الديب الفريزر، مما أدى إلى تلفيات هائلة بالشقة دون إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، من إخماد حريق اندلع بشقة سكنية بشارع ميناء أغادير بمنطقة العصافرة بحري، التابعة لقسم المنتزه ثان، شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

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وأنقذت العناية الإلهية الأسرة التي تسكن الشقة، حيث كانوا جميعا خارج المنزل وقت اندلاع الحريق.

وكان قسم شرطة المنتزه ثان، تلقى بلاغًا، يفيد نشوب حريق بشقة داخل عقار سكني بشارع ميناء أغادير، بالعصافرة بحري، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية، نشوب حريق بالشقة، ما أسفر عن تلفيات هائلة بالشقة، وتصاعد ألسنة الدخان من العقار، دون حدوث إصابات.

وتحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وقد عاينت النيابة مكان الحريق، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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