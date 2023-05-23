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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسني: لدي حالة عشق تجاه سمير غانم.. والزعيم قالي «عيب» لهذا السبب

أكرم حسني
أكرم حسني

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على برنامج “sold out”، الذى يقدمه الإعلامي محمود سعد، ويذاع عبر منصة “watch it”. 

وكشف الفنان أكرم حسني أنه يتمنى تقديم دور تراجيدي خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الأمر يتوقف على السيناريو. 

وقال الفنان أكرم حسني: “لدي حالة عشق تجاه الفنان سمير غانم، خاصة أنه لم يعتمد على الارتجال، كما أحب الفنان عادل إمام، خاصة أنني حين كنت أعمل مذيعا كان أول تسجيل لي مع الفنان عادل إمام أثناء افتتاح فيلم عمارة يعقوبيان”. 

وأضاف أن الفنان عادل إمام تحدث معه عقب عرض برنامج “أبو حفيظة”، ودعاه لعرض مسرحيته، وصادف أنه فى هذا اليوم كان مرتبطا بلقاء تليفزيوني، وهو ما أدى إلى ذهابه متاخراً.

وتابع أكرم حسني: "بعد انتهاء العرض، فوجئت أن الفنان عادل إمام يقول لي: عيب تتأخر عن مواعيدك".

من جانب آخر، هنأ الفنان أكرم حسني، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب أكرم حسني عبر خاصية “الإستوري”: “كل سنة وأنت طيب يا زعيم”.

مسلسل “مكتوب عليا”

تصدر مسلسل أكرم حسني الذي عرض في موسم رمضان 2022، قائمة مشاهدات منصة نتفليكس في مصر، عقب طرحه، بعد نجاحه العام الماضي، ولكنه ما زال يحقق انتشارا ومشاهدة عالية حتى الآن. 

تغلب مسلسل “مكتوب عليا” على العديد من الأعمال الأجنبية التي تتمتع بمشاهدات عالية على منصة نتفليكس، من بينها مسلسلا YOU  وWEDNESDAY.

اكرم حسني الفنان اكرم حسني الفنان سمير غانم الفنان عادل إمام فيلم عمارة يعقوبيان محمود سعد

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