عطاء جاد الكريم يكشف تفاصيل مؤسس بنك المخلفات المصري.. فيديو

قال عطاء جاد الكريم، مؤسس بنك المخلفات المصري، الفائز بإحدى جوائز مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إنه يعمل في إدارة المخلفات في صعيد مصر منذ عام 2012، حيث اختار العمل تعاقديا مع الدولة، موضحًا: "رخصنا تشمل جمع ونقل ومعالجة النفايات الطبية، وفي عام 2012 أنشأنا أول مصنع خاص للمعالجة في غرب قنا".

وأضاف "جاد الكريم"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "بعد ذلك حصلنا على مصنع في محافظة الأقصر، وكان متوقفا منذ 15 عاما وعملنا إعادة هيكلة له واستمر العمل فيه حتى جائحة كورونا، ومن بعد هذه الجائحة واجهنا مشكلات كبيرة أجبرتنا على التوصل إلى طرق بديلة لإدارة المخلفات، فأطلقنا منصة بنك المخلفات المصري، وهي منصة إلكترونية سريعة سهلة تتيح كل خدمات إدارة المخلفات للمستهلك وعامل جمع المخلفات أو عامل سريح شراء المخلفات أو المخازن عن تجميع المخلفات أو المصانع والصناعات الحرفية التي تستخدم المخلفات كمواد أولية للمصانع".

وتابع مؤسس بنك المخلفات المصري: "أهم ما في هذا البنك هو المستخدم الأول الذي يعتبر الحلقة الأولى ومصدر المخلفات، نتحدث عن الوحدة السكنية والمنزل والمنشأة والأسرة والمطعم والكافيه والحيازة الزراعية والمزرعة الحيوانية، مصر أغنى بلد إن استفادت من المخلفات، مصر لديها نصف مليون طن مخلفات في اليوم ما بين بلدية وزراعية وحيوانية وصناعية".