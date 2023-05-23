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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 22 طلقة.. الرئيس البرتغالي يستقبل نظيره الجزائري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بالقصر الجمهوري بيليم.

 و سيجري الطرفان محادثات مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا. 

واستهلت مراسم الاستقبال بساحة الإمبراطور والتي تحمل رمزية تاريخية للبرتغال على وقع 22 طلقة مدفعية، ليستعرض الرئيس تبون رفقة نظيره البرتغالي تشكيلة من مختلف القوات البرتغالية أدت لهما التحية الشرفية.

كما أخذ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صورة تذكارية مع نظيره البرتغالي رفقة وفدي البلدين، ليقوم بعدها بزيارة كاتدرائية القديس جيرون ذات الطابع المعماري المتفرد بساحة الإمبراطور.

ووقّع الرئيس تبون على السجل الذهبي للقصر، قبل أن يُجري محادثات ثنائية مع الرئيس البرتغالي.

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