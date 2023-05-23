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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منال الصيفي تكشف تطورات الحالة الصحية لزوجها أشرف مصليحي بعد دخوله العناية المركزة

أشرف مصليحي
أشرف مصليحي

كشفت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنانة أشرف مصليحي عن تطورات حالته الصحية بعد نقلة للعناية المركزة خلال الساعات الماضية . 

وقالت المخرجة منال الصيقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : حالته الصحية تحسنت كثيراً ، الا انه مازال فى الرعاية المركزة ، ومن المقرر ان يخرج منها قريباً بعد التحسن فى حالته الصحية . 

وإضافت منال الصيفي : أشرف مصليحي تعرضت الى التهابات فى الجسم ، مما أدي الى دخوله الى العناية المركزة .

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منال الصيفي تتحدث عن والدتها :

قالت منال الصيفي ابنة الفنانة القديرة زهرة العلا، إن الفنانات في جيل والدتها كن يتمتعن بالجمال الفائق، منهن مريم فخر الدين ونادية لطفي وهند رستم.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc"، أن والدتها كانت قريبة جدا من الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وكانت قريبة كذلك من رشدي أباظة، قائلة: “كان بيجيلنا البيت كتير، وكان بيزورنا وردة وبليغ حمدي، وكان فيلم الوسادة الخالية من أقرب الأفلام لها، وكل الأفلام التي شاركت فيها لها مكانة لديها”.

وتابعت: “أحبت الدراما ومعملتش حاجة هي محبتهاش، ومش بتشتغل حاجة مش حباها، وكانت بتحب المسرح جدا، لكن في آخر أعوام حياتها لم تكن تحب العمل ليلا فابتعدت عنه، لكن مفيش شغل شفتها متضررة منه أو خجلانة منه، هي مكنتش بتشتغل عشان الفلوس، فمكنش بتعمل حاجة غير راضية عنها، لم تكن تنظر للدور ومشاركتها فيه من باب ضرورة أن تكون البطلة ولكن بقيمة الدور الذي تلعبه”.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

زهرة العلا السفيرة عزيزة الرعاية المركزة المخرجة منال الصيفي الوسادة الخالية

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