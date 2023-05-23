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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، والتى كشفت فيها عن رأيها فى عدد من الفنانات . 

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة في البرنامج : إليسا واضحة أوي، بس ساعات لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات. 

أما عن نوال الزغبي، فقالت شيرين عبد الوهاب : بحب فيها ثقتها فى نفسها، وزمان كان بيقولوا عليها مش بتسلم على أى حد . 

شيرين تتغزل بـ حسام حبيب: فيه أجمل من العيون دي

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شيرين عبد الوهاب تتغزل فى حسام حبيب :

خلال الحلقة تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب ، و تغزلت فيها فى زوجها الفنان حسام حبيب . 

وقالت شيرين عبد الوهاب ، خلال الحلقة : أتمني ان تصبح عيوني باللون الزرقاء حتي تكون على غرار عيون زوجي حسام حبيب . 

وتابعت شيرين عبد الوهاب ، متغزلة فى عيون زوجها : فى أجمل من العيون دي فى الدنيا .. حبيبي عيونه جميلة .

شيرين عبد الوهاب : هذه شروط الزواج من بناتى

وتحدثت شيرين عبد الوهاب عن الشروط التي يجب توافرها في اختيار أزواج بناتها في المستقبل، قائلة، "وجعتني أوي الفكرة، ماشي بس بشرط مياخدوها بعيد عني تقعد جنبي، والله العظيم ما أسيبها أبدًا، زي ما أخليها تراعي ربنا فيه، هو يراعي ربنا فيها".

وأضافت شيرين عبد الوهاب: "مايمدش إيده عليها أبدًا ميهينهاش ميخوفهاش، يعاملها كأنها بنته، الأم بتحس ربنا بيديها سينسور بتحس باللي قدامها".

شيرين عبد الوهاب الفنان حسام حبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب زوجها الفنان حسام حبيب نوال الزغبي

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