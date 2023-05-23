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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: مشتريات العرب بالبورصة واجهت مبيعات المصريين والأجانب.. وتوقعات إيجابية

صدى البلد

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع محدود قدره 23.30 نقطة بنسبة صعود 0.14% مسجلاً مستوى إغلاق عند 16787.71 نقطة بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح. 

وأضاف أن المؤسسات المالية العربية اتجهت نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 16600 نقطة الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الرئيسي بالتباين وتقليص خسائره الصباحية.

وأوضح أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 16600 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 16800 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 17000 نقطة.

أما في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 16600 نقطة أشار خبير أسواق المال إلى أنه قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 16200 نقطة مدفوعاً بعودة عمليات التصحيح للاسهم القيادية.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال حسام عيد: شهد ارتفاعا ملحوظاً خلال تعاملات اليوم وأغلق مرتفعا بمقدار 56.19 نقطة بنسبة صعود 1.87% مسجلاً مستوى إغلاق 3066.05 نقطة بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني وهو 3000 نقطة.

لفت الى مشتريات الأفراد انعكست إيجاباً على أداء المؤشر السبعيني ودفعه نحو الصعود متجهاً بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي والقمة التاريخية للمؤشر السبعيني وهو 3100 نقطة .

أجانب EGX30 EGX70 الاسهم الأسهم الصغيرة الأسهم القيادية البورصة

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