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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة المصرية يشهد سلسلة من الزيارات الرسمية المهمة .. صور

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

استمراراً لسلسلة الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية من كبار الشخصيات والمسئولين من الدول الأجنبية والعربية، استقبل المتحف، زار المتحف خلال الأيام القليلة الماضية وفدًا رفيع المستوى من سلطنة عمان برئاسة وزير العمل الدكتور محاد بن سعيد باعوين والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية الحالية إلى مصر، وبحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة.
كما استقبل المتحف قائد الجيش الهندي مانوج باندي وزوجته.


وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الذي رحب بهم وحرص على تعريفهم بالمتحف وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة، كما قدم لهم نبذه عن أهم البرامج التعليمية والثقافية وورش العمل التي ينظمها المتحف تفعيلاً لدورة كمؤسسة ثقافية وتراثية تهدف إلى رفع الوعي السياحي والأثري لدى الجمهور.

واصطحبت أسماء الهوارى أمينة متحف، وزير العمل العماني والوفد المرافق له في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة، حيث قدمت لهم شرحاً تفصيلياً عن الكنوز الموجودة به وسيناريو العرض المتحفي الذي يبرز إبداعات الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

كما حرص الوزير، على زيارة الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن Empower Her Art Forum، حيث تفقد جناح الفنانات المشاركات به من دولة عمان تشجيعاً لهن، معرباً عن سعادته بمشاركة المرأة العمانية في هذا الملتقى الهام وتقديم فنها المتميز والمبدع.

كما أبدى انبهاره بالكنوز الأثرية التي شاهدها بالمتحف، معرباً عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة هذا الصرح العظيم والذي يشهد على تاريخ مصر وحضارتها العريقة. كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم للمتحف.

وفي نهاية الزيارة، حرص الدكتور أحمد غنيم، على اهداء الوزير والوفد المرافق له كتالوج المومياوات الملكية والتي تعد أيقونة المتحف.

وفي سياق متصل، اصطحبت أمينة المتحف الدكتورة ماريان عادل، قائد الجيش  الهندي وزوجته في جولة داخل قاعات المتحف، وقدمت لهم شرحاً عن تاريخ كنوز المتحف الأثرية التي تسلط الضوء على إبداعات الحضارة المصرية القديمة.

كما تضمنت الجولة مبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الصيرة والمسرح المكشوف للتعرف إمكانيات المتحف والمقومات التي يتمتع بها، مما جعله واحد من أهم المزارات السياحية ومقصدا لكل الشخصيات والضيوف الذين يزورون مصر في المناسبات والأحداث المختلفة.

وفي نهاية الزيارة، أعرب قائد الجيش الهندي عن إعجابه الشديد بالموقع المتميز للمتحف، والكنوز الأثرية المعروضة فيه من مختلف الحقب التاريخية، والتي تظهر روعة الحضارة المصرية وتاريخها عبر العصور، موجهاً الشكر لإدارة المتحف علي حُسن الاستقبال والتنظيم الجيد للزيارة.

كما حرص الدكتور أحمد غنيم على اهدائهما كتالوج المومياوات الملكية كهدية تذكارية من المتحف.

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المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية أثري أثرية الدكتور أحمد غنيم العرض المتحفي

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