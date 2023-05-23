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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت يوسف: مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للسولار تكشف اهتمام الدولة بقطاع البترول

البترول
البترول

أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن قطاع البترول يتبوأ مكانة جيدة،  منوها بأن الدولة تضع ملف البترول أمام أعينها بقوة خلال الفترة الأخيرة.

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وأضاف “يوسف”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن جولة وزير البترول المهندس طارق الملا لمشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للسولار تكشف قدرات تصنيع المكون المحلي للمشروعات البترولية وذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط.
وتابع المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن المهندس طارق الملا بدأ جولته التفقدية بافتتاح وتفقد ورش التصنيع المركزية الجديدة لشركة بتروجت  التي أقيمت على مساحة 20 ألف م٢، لافتا إلى أن مصر بها مصانع إنتاج عالمية بالكود الأوروبي.
وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن الدولة تنتج السولار من منتج منخفض القيمة، وتوفر الاستيراد.

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