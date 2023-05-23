سنة نبوية مهجورة بعد صلاة المغرب.. فضل كبير وأجر عظيم

العمل بسنة النبي فيها من الخير الكثير .. فالهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه ماترك خير إلا وأخبرنا به وعلمه لأمته، ولذا حثنا الله تعالي علي الالتزام بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته حيث قال "وَما أتاكُم الرَّسولُ فَخُذوهُ و ما نَهَاكُم عَنْهُ فانتَهوا"، وقالَ عزَ مِن قائِل: "لقد كانَ لكم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنَة"".

ومن السنن النبوية المهجورة ذات أجر عظيم بعد صلاتي الفجر والمغرب تحافظ على جلستك نفسها قبل أن تثني رجليك وتقول الذكر التالي عشر مرات عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَال « مَنْ قَـالَـ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ ” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ “ ( عَشْرَ مَرَّاتٍ ).

1) كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

2) وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ

3) وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

4) وَكَانَت حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ

5) وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

6) وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الشِّرْكُ

7) وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا

وحثنا رسول صلي الله عليه وسلم على التمسك بسنته واتباعها لما فيها من خير لاسيما أن العمل بسنة الرسول صلي الله عليه وسلم أناء الليل وأطراف النهار فريضة إسلامية غائبة حيث يجب علي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها المحافظة علي هذه السنة في الحركة والسكنة والقول والفعل .. فاتباع سنن النبي يجب أن يشكل أولوية في حياة المسلم من أجل أن تنتظم حياته.