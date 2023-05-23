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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موفقة 18 دولة.. إعلان عاجل من البرلمان الأوكراني بشأن الانضمام لحلف الناتو

أوكرانيا وحلف الناتو
أوكرانيا وحلف الناتو

قال رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، اليوم الثلاثاء، إن 18 دولة من أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، يؤيدون انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وأضاف ستيفانتشوك، متحدثا في البرلمان السويدي، أن “كييف لا ترى أي بديل لقضية الانضمام إلى الناتو.. أوكرانيا توضح للعالم أجمع أنه من المهم جدًا أن تكون عضوًا في الناتو، لأنها ستوفر لها ضمانات أمنية”.

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وقال رئيس البرلمان الأوكراني: "كما تعلمون، فقد أيدت 18 دولة عضو في الناتو بالفعل تصريحاتهم بأنهم يريدون رؤية أوكرانيا كعضو في الناتو".

وفي أبريل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن جميع حلفاء الناتو يتفقون على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوًا في الحلف.

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