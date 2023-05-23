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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توم هانكس وسكارليت جوهانسون مع أبطال فيلم Asteroid City على السجادة الحمراء في كان

توم هانكس وسكارليت
توم هانكس وسكارليت جوهانسون

حضر كل من توم هانكس وسكارليت جوهانسون عرض فيلمهما الجديد Asteroid City، الذي يضم عدد كبير من نجوم هوليوود بمهرجان كان السينمائي الدولي.


 

والتقط توم هانكس وسكارليت جوهانسون الصور مع فريق الفيلم على السجادة الحمراء قبل لحظات من عرضه رسميا.


 


 

يترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحديمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة،وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة. 

 

يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، 7 أفلام من أصل 21 من إخراج نساء، من بينهن كاثرينكورسيني، وجيسيكا هاوسنر، وهو رقم قياسي يقدم لأول مرة لأقدم مهرجان فني بعد تعرضه انتقادات متكررة للافتقادإلى التكافؤ بين الجنسين، ويعد تقدم ملحوظ في هذه الإشكالية. 


 

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وداعا جوليا يخطف الأضواء في مهرجان كان السينمائي

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جينيفر لورانس تتألق بالأحمر قبل عرض فيلمها في مهرجان كان

سكارليت جوهانسون ومهرجان كان


 

شهدت سجادة مهرجان كان الحمراء تظاهرة من عدد من الشخصيات الإيرانية لدعم صناع السينما المستقلة، وحركاتالتشجيع على حرية المرأة بعد الانتهاكات التي يتعرضون لها في بلادهم. 


 

وحرصت جينيفر لورانس على التواجد والتقاط الصور بجوار أبطال فيلمها الجديد Bread and Roses قبل عرضهمساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو عمل وثائقي يستكشف حياة متظاهرات إيرانيات.


 

جينيفر لورانس الحائزة على الأوسكارهي منتجة فيلم Bread and Roses، الذي وصف على أنه يمنح المرأة الإيرانيةصوتا للتعبير عن حقوقها ومعاناتها.

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