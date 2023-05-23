تعرف على سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض.. فيديو

لم تتمكن الفنانة دينا الشربيني من تمالك دموعها أثناء حضور عرض فيلمها يوم ١٣ في الرياض بسبب الحديث عن والدها.

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وقالت دينا الشربيني باكية إنها تشعر بأن والدها متواجد حولها، وهذا الشعور شجعها على العودة لممارسة عملها رغم ظروفها الشخصية.

يواصل النجم أحمد داود حصد إيرادات فيلمه “يوم 13”، والذي تصدّر قائمة الأعلى إيرادات للأسبوع الثالث على التوالي، ليقترب من الـ 25 مليون جنيه مصري ويتفوق على فيلمه “122”، والذي تصدّر داود بطولته وحقق 24 مليونا و800 ألف جنيه مصري.

وقدم أحمد داود من خلال فيلمي “يوم 13” و"122" تجربة مميزة وجريئة، حيث يعتبر فيلم “يوم 13” هو أول روائي عربي يُعرض بتقنية 3D في العالم، بينما فيلم “122” هو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4DX.

وتدور أحداث فيلم “يوم 13” حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.