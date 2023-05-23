هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

سجد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، احتفاءً بهدفه في شباك الشباب بالمباراة التي تجمع الفريقين في الدوري السعودي.

وعقب الهدف الذي سجله رونالدو في شباك الشباب على ملعب “الأول”، قام رونالدو بالسجود، ليقوم زملائه في الفريق بالتصفيق له، في مشهد رائع وهو ما جعل البعض يتساءل هل أسلم رونالد في السعودية.

ويتقدم النصر على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

وانضم رونالدو إلى النصر، مطلع العام الحالي، في صفقة انتقال حر، بعقد حتى صيف 2025 بإجمالي راتب يصل إلى 215 مليون يورو.