عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنصوة: جامعة الإسكندرية تسعى إلى تحقيق تنافسية التعليم وتخريج طالب متميز

الدكتور عبدالعزيز
الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية

 

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية أن الجامعة تسعى من خلال إستراتيجية واضحة ومحددة إلى تحقيق تنافسية التعليم وتخريج طالب متميز محلياً وإقليمياً وعالمياً، موضحاً أن الجامعة تتعاون لهذا الغرض مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرموق، وتستعد خلال الأيام القادمة لتوقيع عدة درجات مزدوجة مع عدة جامعات بريطانية
جاء ذلك خلال احتفالية يوم الجاليات الثقافي، الذي تنظمه إدارة الوافدين بالجامعة بمشاركة ١٦ جالية من كافة الجنسيات المختلفة الدارسين بجامعة الإسكندرية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بمكتبة الإسكندرية . 
وفي كلمته أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتكاتف الطلاب من مختلف الجنسيات، والرسائل التي يعبر عنها هذا المشهد في إننا كلنا واحد، ووجه الشكر للطلاب على إظهارهم للقيم الإنسانية في أبهى صورها كالتسامح والإخاء واحترام الحضارات بين الشعوب  متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

جامعة الإسكندرية توافق على 6 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون العلمي

جامعة الإسكندرية تناقش مهام مكتب النشر العلمي الدولي 

وأشار إلى البرامج الدراسية بجامعة الإسكندرية الأهلية التي تتواكب مع التطور المعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي واحتياجات سوق العمل. 
وأعرب الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بهذا التجمع من الجاليات المختلفة علي أرض مصر، مؤكداً علي دعم جامعة الإسكندرية لطلابها الوافدين ليس في الناحية الأكاديمية فقط، إنما يمتد هذا الدعم ليشمل كافة الأنشطة الطلابية والثقافية الترفيهية والرياضية.
وقالت الدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة، أن احتفال اليوم يمثل عُرس تتزين فيه مختلف الثقافات علي أرض جامعة الإسكندرية وأثنت علي العروض الثقافية والفنية المبهرة والتي تعكس حضارات الدول مؤكدة علي استمرار إدارة الوافدين في تقديم كافة الخدمات للطلاب طوال دراستهم بالجامعة.
بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن جامعة الإسكندرية،  وعرض لأعلام الدول المشاركة، وكلمات لرئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، والمنسق العام للجاليات، وممثل الدراسات العليا للطلاب الوافدين، وقام رئيس الجامعة بتكريمهم، كما تم تقديم عروض فنية لكورال جامعة الإسكندرية ضم طلاب من المصريين والوافدين، وفقرات فنية عن تراث وحضارة الجاليات المشاركة والتي تضمنت 16 عرضاً فنياً . 
حضر الاحتفالية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، وعدد من القناصل والمستشارين والملحقين الثقافيين للدول المشاركة، وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة.

الاسكندرية البرامج الدراسية إحتياجات سوق العمل اتحاد طلاب جامعة الجامعات العالمية الدول المشاركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

ترشيحاتنا

مهمة تاريخية لخدمة البشرية.. تفاصيل رحلة رائدين سعوديين إلى الفضاء|تفاصيل

مخالفة جديدة| إحالة بوريس جونسون للشرطة.. ما الأمر؟

بعد تراجعه.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-5-2023 مقابل الجنيه

سعر عيار 18 اليوم 23-5-2023

تأثير أزمة الدين الأمريكي على العالم.. كيف تستفيد مصر وماذا لو فشلت واشنطن؟

ورشة تدريبية لـ أبناء الصحفيين حـول مهارات فن الرسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب مجسم.. جيجي حديد تستعرض رشاقتها خلال ظهورها بمهرجان كان

مشروب غير متوقع يعالج أصعب مشاكل الشعر| مش هيخطر ببالك

8 أطعمة تزيد العطش والجفاف في الحر.. اعرفها

في وضح النهار.. سرقة حمار صغير تثير جدلا في مقاطعة بريطانية.. شاهد

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ