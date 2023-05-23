جامعة الإسكندرية تناقش مهام مكتب النشر العلمي الدولي 

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث، المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مهام مكتب النشر العلمي الدولي والذي تم افتتاحه بالأمس.

وأكد الغندور ، أن افتتاح المركز يعد خطوة هامة نحو العالمية التي تسعى جامعة الإسكندرية للوصول إليها، والمساهمة في الارتقاء بترتيب جامعة الإسكندرية في كافة التصنيفات الدولية، فضلاً عن دعم وتكريم الباحثين أصحاب البحوث المتميزة.

وأضاف الغندور ، أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل في مجال النشر الدولي، حيث ستعقد هذه الدورات على مدار ثلاثة أيام متتالية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، موجهة للقطاع الطبــــي، وقطاع العلوم والهندسة والزراعة، وقطاع الدراسات الإنسانية.

ولفت د. الغندور، أن المركز سيعقد أيضاً دورات تدريبية للباحثين لافتاً إلى تحديث موقع النشر العلمي على موقع الجامعة، وطالب الغندور كافة الباحثين بضرورة الدخول علي موقع النشر العلمي للتعرف على كل جديد فيما يخص قواعد النشر العلمي.