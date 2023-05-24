رئيس الاستخبارات الأوكرانية: هجومنا المضاد سيبدأ قريبًا

كشف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، اليوم الأربعاء، عن أن الهجوم الأوكراني المضاد سيبدأ قريبًا.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال بودانوف في تصريحات صحفية، إن هناك حاجة إلى "مزيد من الأسلحة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات المقاتلة الغربية".

وأضاف أنه لا يزال العديد من المدنيين تحت الغزو الروسي، ولا يمكن إضاعة المزيد من الوقت.

وتابع بودانوف "لدينا بالفعل الحد الأدنى الضروري من الأسلحة، ولا يسعني إلا أن أقول إن الهجوم المضاد سيبدأ قريبًا".

وأكد أنه من أجل تحرير أراضي أوكرانيا من الغزاة هناك حاجة إلى مزيد من الأسلحة وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات المقاتلة الغربية.

ولفت إلى أنه يجب إخراج روسيا من أراضي أوكرانيا، كما يجب أن تستخدم كييف كل قواتها ووسائلها لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا الحاجة لاحتياطيات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.