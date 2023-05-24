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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علاقات روسيا والصين إلى مستوى عال غير مسبوق.. وهذا أهم ما يميزها

الرئيس الروسي والصيني
الرئيس الروسي والصيني

 


 


أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستن، اليوم الأربعاء، أن العلاقات مع الصين وصلت إلى مستوى عالٍ "غير مسبوق"، يتميز بالاحترام المتبادل ووالرغبة في الاستجابة المشتركة للتحديات.

وقال ميشوستن، في اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، في بكين: "كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، بالوحدة يمكن نقل الجبال".

وتابع بالقول إن موسكو وبكين لديهما رؤية مشتركة مع الصين لمواجهة التحديات العالمية.

وأضاف: " بدأنا خطوات منسقة مع الصين لمواجهة سياسة العقوبات الغربية".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الصين أن بكين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات.

وميشوستن هو أعلى مسؤول روسي يزور العاصمة الصينية منذ أن أرسلت موسكو الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022.

وأكد رئيس الوزراء الروسي، أمس الثلاثاء، على أهمية تعزيز العلاقات بين روسيا الصينية، مشيرا إلى أنه سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادات كلا البلدين.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن ميشوستن أن حجم التجارة الثنائية قد يصل إلى 200 مليار دولار هذا العام، مشيرا إلى أن روسيا ستواصل تصدير الهيدروكربونات إلى الصين على المدى الطويل.

وأضاف "موسكو على استعداد لزيادة الصادرات الزراعية إلى الصين بشكل كبير".

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