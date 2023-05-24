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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة السودانية: ميليشيات الدعم السريع تستولي على القطاع الطبي

السودان
السودان

تبدو اتفاقيات وقف إطلاق النار بالسودان مجرد حبر على ورق ليس إلا فمنذ اندلاع الأزمة السودانيه لم تمر اي هدنة دون ان يكسر  صمتها دوي اطلاق النار و الحال لم يختلف منذ أول اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار وذلك رغم دخوله حيز التنفيذ إلا اصوات الرصاص والغارات الجويه سمعت في العاصمة السودانيه الخرطوم.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن بعيدا عن اتفاق وقف إطلاق النار اتهمت وزارة الصحة بالخرطوم تمركز قوات الدعم السريع في المستشفيات وقالت في بيان لها ان الدعم السريع يواصل استهداف القطاع الصحي بكل مكوناته واستهداف المرضى و الكوادر الصحية وتابع البيان ان عدد المستشفيات التي يتمركز فيها ميليشيات الدعم السريع وصلت الى 28 مستشفى ويستولي على 21 عربة اسعاف وست مؤسسات صحيه حيويه.

الأزمة السودانية إطلاق النار اتفاقيات استهداف الدعم السريع

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