"العمل العربي" يواصل أعماله لليوم الثالث.. ويبحث سياسات التعليم والتدريب ومستقبل الضمان الاجتماعي

تواصل أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الأربعاء، فعالياتها لليوم الثالث على التوالي، حيث يستمر حتى 29 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرأس وفد مصر وزير القوي العاملة حسن شحاتة، وبحضور وزراء العمل في 21 دولة عربية ، فضلا عن رؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال العمل والعمال.

وتتضمن الجلسة العامة للمؤتمر كلمات الوفود حول تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، وعنوانه : "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" ، ويتناول الحوار الاجتماعي الثلاثي بشكل جديد ، ليسلط الضوء على الحوار الإجتماعي كخيار استراتيجي لمواجهة الأزمات واحتواء تداعياتها والتكيف مع التحولات وتطويعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل آمن وعادل ومستدام.

ومن المنتظر أن تنتهي اللجنتين الفنيتين اليوم من مناقشة البندين الفنيين المدرج علي جدول أعمالها حول : سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي، ومستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية.

كما يناقش المؤتمر، مناقشة أولي بشأن إصدار أداة معيارية حول "الأنماط الجديدة للعمل" وتعديل الاتفاقية رقم (9) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني.

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