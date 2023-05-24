بوتين: استراتيجية التفرد والسيطرة على موارد العالم كله أصبحت شيئا من الماضي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن استراتيجية التفرد والسيطرة على موارد العالم كله أصبحت شيئا من الماضي.

وأضاف بوتين في تصريحات له اليوم، أن روسيا مستعدة لمواجهة التحديات العالمية بالتعاون مع الدول الصديقة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية تقف وراء أزمة الطاقة والغذاء في العالم.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستن، أن العلاقات مع الصين وصلت إلى مستوى عالٍ "غير مسبوق"، يتميز بالاحترام المتبادل ووالرغبة في الاستجابة المشتركة للتحديات.

وقال ميشوستن، في اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، في بكين: "كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، بالوحدة يمكن نقل الجبال".

وتابع بالقول إن موسكو وبكين لديهما رؤية مشتركة مع الصين لمواجهة التحديات العالمية.