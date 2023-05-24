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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 65 حالة تعد بالشرقية ضمن أعمال الموجة الـ 21

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 وأسفرت عن إزالة 65 حالة تعدي على مساحة 7 آلاف و142 متر مباني و68 فدان و9 قيراط و 11 سهم بنطاق المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

و أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 34 حالة تعدي على مساحة 7 ألاف و142 متر مباني و31 حاله تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 68 فدان و9 قيراط و11 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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