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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يغلق باب تقديم الأعمال

رئيس مهرجان القاهرة
رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن غلق باب استقبال الأعمال المسرحية المصرية والعربية والأجنبية، ووصل عدد الأعمال المتقدمة للمشاركة في الدورة الـ30 للمهرجان إلى 90 عرضا مصريا و87 عرضا عربيا و88 عرضا أجنبيا.

وقال رئيس المهرجان الدكتور سامح مهران إن لجان المشاهدة بدأت عملها منذ فتح باب التقديم للمهرجان، مؤكدا على جودة معظم الأعمال وتنوعها، وصعوبة الاختيار بينها.

وأوضح منسق عام المهرجان الدكتور محمد الشافعي أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من اختيار العروض المصرية والعربية والأجنبية التي ستشارك في الدورة الـ30 لمهرجان المسرح التجريبي، وأضاف أن لجان المشاهدة تعمل بكامل طاقتها منذ فتح باب التقديم.

وتقام الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر 2023.

وتضم اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الدكتور سامح مهران رئيسا للمهرجان، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي منسقا عاما للمهرجان، الدكتورة دينا أمين مديرا للمهرجان، والدكتور أيمن الشيوي مديرا للمهرجان، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو أهم فعالية مسرحية عربية وإقليمية وهو أحد أهم مهرجانات المسرح في العالم.

 

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