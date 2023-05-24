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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تعقد الاجتماع التحضيري للقاء الوزاري الثاني مع دول الباسيفيك

اجتماع الأمانة العامة
اجتماع الأمانة العامة

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا على مستوى المندوبين الدائمين بناءً على طلب المملكة العربية السعودية للإعداد والتحضير للاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية ودول جزر الباسيفيك المقرر عقده بالمملكة العربية السعودية يومي 11 و12/6/2023.
 

ترأس الاجتماع التنسيقي السفير الدكتور عبد الله موسى الطاير- المستشار بوكالة وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة بالمملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة).

وترأس وفد الأمانة العامة سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، حيث تم مناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري المشار إليه.
 

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزاري الأول بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك عُقد في يونيو 2010 بدولة الامارات العربية المتحدة.

الاجتماع التحضيرى الامانة العامة الأمين العام المساعد الامارات العربيه المتحده المملكة العربية السعودية المندوبين الدائمين

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