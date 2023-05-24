عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتوعد بـ "رد قاس للغاية" على هجمات المسلحين الأوكرانيين داخل أراضيها

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

هدد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، برد  شديد الصرامة  على هجمات المسلحين الأوكرانيين مثلما حدث في بيلجورود.

وقال شويجو إن روسيا ستتعامل "بقسوة للغاية" في حال شنت مزيد من الهجمات التي قام بها المقاتلون الذين يدخلون أراضيها من أوكرانيا.

وقال شويجو للعاملين وزارة الدفاع في تصريحات نشرتها الوزارة "سنستمر في الرد على مثل هذه الإجراءات من قبل المسلحين الأوكرانيين على الفور وسيكون قاسي للغاية".

وقال الجيش الروسي أمس الثلاثاء إنه قام بمحاصرة المقاتلين الذين هاجموا منطقة حدودية روسية بمركبات مدرعة في اليوم السابق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 من القوميين الأوكرانيين "وأعادوا الباقي إلى أوكرانيا.

وفي هجوم وصف بالأكبر داخل الأراضي الروسية منذ بدء حرب أوكرانيا أواخر فبراير العام الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، التصدي لتوغّل حدودي قامت به «فصائل قومية أوكرانية متطرفة» في مقاطعة بيلجورد، مؤكدة مقتل أكثر من 72 مسلحاً، في وقت تبنت جماعتان من المتطوعين الروس الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا الهجوم.

وذكرت السلطات الروسية أن المنطقة الحدودية مع أوكرانيا تعرّضت لقصف بالمدفعية وقذائف هاون وأسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة من دون طيار منذ أمس الأول، مؤكدة أنها اضطرت إلى إخلاء مدنيين من 9 بلدات.

وأفاد حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلانكوف، بأن عدة مسيرات ضربت منازل ومبان حكومية ليل الاثنين ـ الثلاثاء، فيما فتحت سلطات موسكو تحقيقا في ملابسات الحادث ولتحديد هوية المهاجمين والمتسللين. وأضاف حاكم بيلجورود أن "عملية التطهير التي تقوم بها وزارة الدفاع وقوات الأمن متواصلة" في جريفورون ببيلغورود.

وسبق أن أعلن عن إصابة 12 شخصا بجروح، وقال إن عشرات المباني تضررت وانقطعت الكهرباء عن 14 قرية جراء القتال.وأوضحت موسكو أنها لجأت لضربات جوية ومدفعية لصد الفصائل القومية وإلحاق الهزيمة بها قبل طردها إلى أراضي أوكرانيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

ارجع وأنا هصلح اللي ضايقك.. نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى أحمد بغدودة

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

مشيرة خطاب: نحتاج إلى إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين عن جريمة التحرش

موقع صدى البلد تقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا حول طوافي الإفاضة والوداع

قرار جديد من فرج عامر بشأن جراحة جونيور أجايي

روسيا تتوعد بـ "رد قاس للغاية" على هجمات المسلحين الأوكرانيين داخل أراضيها

السلطات الألمانية تحتجز 7 نشطاء مهتمين بالمناخ وتصادر 15 عقارا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي: تناول هذا النوع من الشوربة يسبب الوفاة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الرواندي لبحث التعاون العسكري المشترك

تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا.. ماذا فعل؟

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

فيديو

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ