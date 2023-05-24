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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مبروك كسبت جائزة.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بحيلة عبر التليفون

هاكر
هاكر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى الإستيلاء على أموال البنوك والعملاء.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بمزاولة جرائم النصب والإحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الإستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم .

 عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته .. وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة  فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين. 

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابه عدة وقائع آخرى بذات الأسلوب .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأموال العامة الجريمة المنظمة الدفع الالكترونى النصب والاحتيال بطاقات الدفع الإلكترونى جرائم الأموال العامة جرائم النصب

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