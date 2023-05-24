قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 4 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت البث الأرضي بجانب إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة.

وعلى جانب آخر ، وجه الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، صدمة لجماهير القلعة الحمراء، بشأن موقف قائد الفريق محمد الشناوي من المشاركة في نهائي إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي صعبة بسبب الإصابة.

وأضاف أن الشناوي يعاني إصابة صعبة جدا في السمانة، والحارس فرصه ضعيفة في اللحاق بمباراة الذهاب أمام الوداد المغربى في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع أن الشناوي طلب منحه حقنة لتجهيزه بشكل سريع للمشاركة في النهائي، ويسابق الزمن للتخلص من الإصابة، ولكن حظوظه صعبة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، يوم الأحد الموافق 4 من يونيو القادم.