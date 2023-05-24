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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تستضيف الدورة التدريبية الثانية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

استضافت الوزارة بمقر أكاديمية الشرطة - مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة- دورة تدريبية فى مجال (مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان) خلال الفترة من 9/5 حتى 11/5/2023م والتى ينظمهما مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالتنسيق مع السفارة الأسبانية بالبلاد للكوادر الأمنية العاملين بوزارة الداخلية.

تضمن البرنامج العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى لمكافحة العنف ضد المرأة - خصائص العنف ضد المرأة - إجراءات التحقيق فى جرائم العنف ضد المرأة - دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة - الإطار التشريعى لجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق فى قانون العقوبات المصرى).

 كما يعكس تنظيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان.

ويأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بها والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الإتحاد الأوروبى فى هذا المجال.
 

إستراتيجية وزارة الداخلية الأمم المتحدة الدورة التدريبية الثانية العنف ضد المرأة المخدرات والجريمة

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