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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم سيناء يبحث آلية تنفيذ أنشطة مبادرة "تمكين الطفل المصري"

أجتماع لبحث آلية
أجتماع لبحث آلية تمكين الطفل المصرى

عقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم، اجتماعاً لبحث آلية تنفيذ أنشطة مبادرة "تمكين الطفل المصرى"؛ وذلك بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات د. رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أربع محافظات

وسيتم تنفيذ المبادرة ،فى مراحلها الأولى في أربع محافظات هم شمال سيناء والجيزة وسوهاج والاسكندرية. 

وتهدف المبادرة إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية لإتاحة الفرص أمام الطفل المصرى لتنمية مهاراتهم الحياتية.

ومن المقرر أن تتم تنفيذ العمل بمحافظة شمال سيناء.، خلال الفترة من ٢٧مايو حتى ٢ يونيو ٢٠٢٣م. بمدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات ،و مدرسة يحيى جاويش للتعليم الأساسي بنات، ومدرسة الزملوط الرسمية للغات.
وحضر الاجتماع ايمان الخليلي موجه عام التربية الاجتماعية، ومروة عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين،ومنى أبو بكر مدير الوحدة العامة لحماية الطفل و منسق لجنة الأمومة والطفولة بالمحافظة ،وعبدالقادر العلاقمي مدير مكتب وكيل الوزارة .

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خطة لرفع كفاءة وتجميل الشوارع بقرى مركز الحسنة في شمال سيناء

سيناء تعليم الطفل المصري أنشطة

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