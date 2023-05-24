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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة مفعمة بالمرارة.. مخرجة "بنات ألفة" تكشف أسباب حماسها للفيلم

كوثر بن هنية
كوثر بن هنية

كشفت المخرجة كوثر بن هنية عن الأسباب التي حمستها لقصة فيلم بنات ألفة المشارك في المسابقة الرسمية للدورة 76 لمهرجان كان السينمائي المنعقدة حاليا.

وقالت كوثر بن هنية في تصريحات لصحف تونسية : "تحمست للفكرة بعدما بثّت إحدى القنوات برنامج شهادة امرأة تدعى ألفة الحمرواي وهي امرأة لأربع بنات من بينهن غفران ورحمة اللتين التحقتا بتنظيم "داعش الإرهابي" في ليبيا، وقد جاءت شهادة الأم في هذا البرنامج مفعمة بالمرارة والأوجاع، فقررت تناولها في عمل فني.

وحضرت النجمة هند صبري، عرض فيلم بنات ألفة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك بحضور المنتجة كوثر بن هنية.

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ونشر الحساب الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، صورا من حضور هند صبري وكوثر بن هنية على السجادة الحمراء ضمن فعاليات المهرجان.

الفيلم الوثائقي لكوثر بن هنية Les filles d'Olfa تم تصويره في تونس العام الماضي والفيلم إخراج وتأليف كوثر بن هنية ومن بطولة هند صبري.

وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

كان مهرجان كان السينمائى الدولى كرم فى دورته الجديدة التى بدأت  16 مايو وتستمر حتى 27 مايو النجم العالمى هاريسون فورد كما يعرض أحدث فيلم من سلسلة إنديانا جونز  Indiana Jones and the Dial of Destiny.

مهرجان كان السينمائى

كانت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي أعلنت عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن عرض أحدث أعمال المخرج العالمي مارتن سكورسيزي فى الدورة القادمة .

وجاء نص المنشور : رسميًا، سيقدم مارتن سكورسيزي العرض الأول العالمي لفيلمه الجديد "قتلة القمر الزهرة"، في كان 2023 وسيمثل الحدث عودة الاختيار الرسمي لصانع الأفلام لأول مرة منذ إصدار After Hours في عام 1986.

المخرجة كوثر المسابقة الرسمية النجمة هند صبري النجم العالمى هاريسون فورد فعاليات مهرجان كان فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي

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