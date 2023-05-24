بالصور.. جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس بكلية العلوم

أجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية بكلية العلوم رافقه خلالها الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية و إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطلاب.

بدأت الجولة باطمئنان الدكتور محمود المتيني على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تفقد عددا من اللجان واطمأن من الطلاب على وضوح الورقة الامتحانية و تطبيق كافة الإجراءات القانونية والاحترازية داخل اللجان.



كما أجرى الدكتور محمود المتيني جولة لتفقد آخر ما تم تنفيذه من أعمال تطوير المبنى القديم للكلية، وكذا قاعات التدريس ومعامل الأبحاث و مبنى النانو تكنولوجي.

وتأتي جولة رئيس الجامعة بكلية العلوم في إطار الاهتمام بمتابعة أعمال التطوير والتحديث التي تنفذها الجامعة وفق الخطة الشاملة التي وضعتها إدارة الجامعة منذ سنوات لرفع كفاءة البنية التحتية بمختلف أرجاء الجامعة.

رئيس جامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس