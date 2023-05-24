التصديق على 139 حالة تصالح في مخالفات البناء لأهالي أبو زنيمة بسيناء

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 5 قرارات حالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينةابوزنيمه " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابو زنيمه، بمكتب المحافظ بمقر مبني شرم الشيخ الجديد.



وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأفاد رئيس المدينة انه تم التصديق علي عدد 134 قرار من قبل واليوم تم التصديق علي عدد 5 قرار للتصالح ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن 139 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينةابوزنيمه .

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها

فودة يصدق علي التصالح

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