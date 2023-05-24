انطلاق الملتقى الإعلامي العربي في الكويت 28 مايو

تحت رعاية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت ، تنطلق خلال الفترة ما بين ٢٨ - ٢٩ مايو ٢٠٢٣ فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته الثامنة عشر تحت عنوان ( مستقبل الإعلام .. إعلام المستقبل ).

وقد صرح الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي عبدالله الخميس أن فعاليات الملتقى هذا العام تأتي مختلفة لعدة أسباب ، أهمها مرور عشرون عام على تأسيس الملتقى الإعلامي العربي في دولة الكويت عام ٢٠٠٣ ، والذي شهد خلال تلك الفترة تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة على كافة السبل والأصعدة ، واستطاع الملتقى عقد العديد من الأنشطة والفعاليات داخل الكويت وخارجها بشكل مميز ومكثف وكبير.

أما الأمر الآخر فهو إعادة عقد فعاليات وأنشطة الملتقى الإعلامي العربي بعد التوقف ثلاث سنوات منذ عام ٢٠١٩ بسبب وباء كورونا ، الذي جعل كافة الأنشطة والفعاليات في العالم تتوقف وتتأثر ، ولكن الحمد لله الذي جعلنا نستطيع تجاوز هذه المحنة.

ونوه الخميس إلى أن الملتقى الإعلامي العربي في دورته الثامنة عشر يأتي تحت شعار ( مستقبل الإعلام .. إعلام المستقبل ) ، والذي يناقش عبر ١٤ جلسة حوارية ثرية العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بصناعة الإعلام وقضاياه المختلفة ، يشارك فيها عدد من وزراء الإعلام العرب والعديد من الشخصيات الإعلامية المهمة ، والأكاديميين والكتاب والصحفيين والفنانيين والشعراء .. والكثير من المهتمين بالشأن الإعلامي.

وأوضح أن الإعلام اليوم بحالة تغيير سريعة ، ومجمل تغييرات شاملة ، تجعل المؤسسات الإعلامية وأهل المهنة في عجلة دائمة للحاق بكل تلك التغييرات والمتغيرات التي إن تباطؤوا عنها سبقتهم .. وإن أهملوها فاتتهم وإن لم يواكبوها لن يستطيعوا إدراك ما يحدث من خلالها وبعدها .. فالعالم اليوم ليس كالأمس .. وصناعة الإعلام اليوم ليست كما كانت في السابق ، بل شهدت روافد ومتغيرات وأساليب لم يعد معها شكل الإعلام كما كان.

وأشار الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي أنه وبالتعاون مع قطاع الإعلام والإتصال في جامعة الدول العربية ، تسعى هيئة الملتقى الإعلامي العربي لإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة والتي شهدت على مدى السنوات الماضية نجاحات عديدة وتميزا مهما لها ، فلهم كل الشكر والتقدير والثناء على هذا التعاون المثمر.

وقال الخميس إننا نرحب بشوق بزملاءنا الإعلاميين والإعلاميات في بلدهم الثاني الكويت للمشاركة في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي ، متمنين لهم طيب الإقامة ، والإستفادة من كافة ما يتضمنه الملتقى من فعاليات وأنشطة.

وفي الختام ، تقدم الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي عبدالله الخميس ، بجزيل الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لرعايته الكريمة لفعاليات وأنشطة الملتقى ، وكذلك الشكر موصول لوزارة الإعلام الكويتية لتعاونهم المثمر في تحقيق النجاح والشراكة الإستراتيجية التي امتدت عبر عشرون عام.

ووجه الشكر والتقدير للإعلام الكويتي والعربي الذي دعم وساند الملتقى الإعلامي العربي منذ انطلاقته ، وكانوا هم السبب الحقيقي وراء كل نجاح تحقق.