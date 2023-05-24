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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. ريال مدريد يسعى لضم زميل محمد صلاح من ليفربول

صدى البلد

فجّرت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية برغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع زميل الدولي المصري محمد صلاح، في ليفربول الإنجليزي خلال المرحلة المقبلة.


ويسعى فريق ريال مدريد الإسباني، لتعزيز مركز الظهير الأيسر في صفوفه، في ظل الإصابات المتتالية للفرنسي فيرلاند ميندي، وإشراك لاعب الوسط إدواردو كامافينجا في مركز الظهير.

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وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد وضع ريال مدريد ، الإسكتلندي أندرو روبرتسون، ظهير أيسر ليفربول، أحد أولوياته في الصيف المقبل.


وأوضحت أن ريال مدريد أبدى اهتماما بضم الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ، لكن النادي البافاري أكد أنه ليس للبيع، وسيسعى لتجديد عقده.

 ريال مدريد  و لروبرتسون


واتجه ريال مدريد بعد ذلك لروبرتسون، الذي لم يبد أي رغبة في الرحيل عن صفوف الريدز، ويرتبط بعقد حتى 2026.


وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول لن يفرط في خدمات روبرتسون بأقل من 40 مليون جنيه إسترليني.

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